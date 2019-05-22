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Сбербанк разрешил переводить деньги клиентам, у которых нет карты

Их можно снять в банкомате по коду из SMS
Стало известно, что Сбербанк тестирует онлайн-переводы клиентам, у которых нет банковской карты и счёта. Полученные деньги они могут снять в банкомате или отделении банка по специальному коду из SMS.

Пока такая функция появилась лишь у ограниченного числа клиентов банка. Её можно найти в приложении «Сбербанк онлайн» в разделе «Платежи или переводы». По словам источника, опция тестируется уже с февраля 2019 года. Когда она станет доступна для всех — неизвестно.

Как рассказал участник тестирования изданию «РБК», пока он смог перевести деньги новым способам только клиентам Сбербанка. Для этого он ввёл в приложении номер телефона. На него пришла SMS с кодом, и получатель смог снять наличные в банкомате.

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