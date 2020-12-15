Сбербанк стал лидером в разработке роботов-обслуги

Согласно пресс-релизу Сбера, робот в апреле-августе успешно прошёл тестирование в Европейском медицинском центре (ЕМС). Сейчас устройство-дезинфектор уже работает в офисах. Оно оснащено мощными ультрафиолетовыми лампами, которые уничтожают 99,9% основных возбудителей болезней как в воздухе, так и на поверхностях. Как утверждает Сбер, использование робота в общественных помещениях и медицинских учреждениях значительно снижает риски распространения любых вирусов.

В Сбере напомнили, что компания является технологической. Поэтому и развивает направление робототехники. Теперь же, впервые в истории, Сбер вошёл в список производителей робототехники.