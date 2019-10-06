Сбербанк станет автодилером

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные СПАРК. Компанию «Сбер.Авто» с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировали 2 октября. Указано, что её основной вид деятельности — разработка программного обеспечения. Фирма при этом может работать и в области связи, и в ИТ, и в обработке данных, и в сфере финансовых услуг.

РБК напоминает, что ранее в сети гуляла информация о намерениях Сбербанка запустить собственный сервис по продаже автомобилей. Это должно быть что-то типа «ДомКлик» — онлайн-сервиса для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка.

По информации источников, на новом онлайн-рынке от банка можно будет купить как новые, так и подержанные автомобили. Можно будет даже взять их в кредит.

Сбербанк пока информацию не прокомментировал.