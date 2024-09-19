Сбербанк внедрит оплату по лицу для сигарет и алкоголя. Паспорт не нужен

Опубликовано 19 сентября 2024, 04:301 мин.
Сбербанк внедрит оплату по лицу для сигарет и алкоголя. Паспорт не нуженДля продуктов с возрастными ограничениями
Сбербанк совместно с ЕБС запускает систему оплаты по лицу для товаров с возрастным ограничением, таких как алкоголь и сигареты, пшиет РБК. Инновационный сервис призван заменить традиционную проверку паспорта на биометрическую верификацию. В настоящее время проект находится на стадии разработки и требует одобрения регулирующих органов.
Благодаря партнерству с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ) новая система будет доступна клиентам любого банка. В Сбербанке уже работает около 750 000 биометрических платежных терминалов, но ожидается, что к концу года их число превысит 1 миллион.
Биометрическая верификация потенциально может снизить уровень мошенничества по сравнению с проверкой паспортов, считают эксперты. Система позволит проводить транзакции как онлайн, так и лично.