Сбербанк внедрит оплату по лицу для сигарет и алкоголя. Паспорт не нужен

Благодаря партнерству с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ) новая система будет доступна клиентам любого банка. В Сбербанке уже работает около 750 000 биометрических платежных терминалов, но ожидается, что к концу года их число превысит 1 миллион.

Биометрическая верификация потенциально может снизить уровень мошенничества по сравнению с проверкой паспортов, считают эксперты. Система позволит проводить транзакции как онлайн, так и лично.