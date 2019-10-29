Сбербанк выкупит часть Mail.ru

На сегодняшний день подписано необязывающее соглашение. А вот обязывающее участники сделки планируют заключить до конца 2019 года. Сначала им необходимо получить все разрешения от органов корпоративного управления и регуляторов.

Стоит отметить, что Газпромбанк владеет долей в Mail.ru через предприятие «МФ Технологии». Доля банка среди голосующих акций Mail.Ru Group равна 20,58%.

По данным Bloomberg, сумма сделки Газпромбанка и Сбербанка может составить $170 миллионов. В июле же Mail.ru Group и будущий владелец акций рассказали о планах создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта.