Сбербанк выпустит телеприставку с управлением жестами и голосовым помощником

Сообщается, что вместе с приставкой покупатели получат доступ к кинотеатру Okko, музыке, телеканалам и играм. Устройство должны представить 24 сентября.

Утверждается, что новая приставка будет поддерживать функции, которые не могут предложить «умные» колонки российского производства. В частности, у новинки будет возможность управлять финансами голосом и делать покупки на основе рекомендаций искусственного интеллекта.

Устройством можно будет управлять не только голосом, но и жестами. Например, регулировать работу колонок, открывать и выбирать пункты в меню. Приставка также будет поддерживать функцию видеозвонков.

Это не первая телеприставка Сбербанка. В феврале была представлена Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko.