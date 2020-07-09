Сбербанк запустил новый способ оплаты товаров со смартфона без NFC

Теперь клиенты Сбербанка могут оплачивать покупки с помощью привязанного к банковской карте персонального QR-кода. Этот сервис банк сделал доступным для бизнеса в 2019 году. На сегодня оборот по данной технологии уже превысил 4 млрд рублей.

Как пояснила заместитель председателя правления Сбербанка, традиционно торговая точка имеет свой QR-код, который клиент должен сканировать камерой смартфона. Теперь же любое физическое лицо в приложении «Сбербанк Онлайн» может сгенерировать персональный QR-код. Его можно предъявлять торговой точке, чтобы оплатить товар. Продавец будет сканировать код на обычном оборудовании.

В приложение Сбербанка также появились тёмная тема и персональная настройка.