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Сбежавшего из тюрьмы преступника поймали, когда он вышел за новой Call of Duty
Полиция назвала это идиотским поступком
В Британии полиция поймала сбежавшего из тюрьмы преступника. Он прокололся по нелепой причине: вышел покупать новую Call of Duty и столкнулся с правоохранителями. Теперь парню придётся отсидеть в тюрьме на 1,5 года больше.
Изначально Клинт Батлер должен был отсидеть в тюрьме 17 лет за грабёж и правонарушения с применением огнестрельного оружия. В ноябре 2020 года он сбежал из тюрьмы.
В январе же 2021 года преступник вышел с другом на улицу, чтобы купить Call of Duty. Там они столкнулись с двумя полицейскими. Те спросили мужчин, почему они гуляют по время карантина. Батлер заявил, что не может сидеть взаперти и пошёл за новой Call Of Duty. Полицейские сказали, что проверят данные, а преступник в ответ напал на них. В итоге его задержали.
Батлеру дали ещё 13 месяцев за побег и шесть месяцев за нападение.