Сбежавшего из тюрьмы преступника поймали, когда он вышел за новой Call of Duty

Изначально Клинт Батлер должен был отсидеть в тюрьме 17 лет за грабёж и правонарушения с применением огнестрельного оружия. В ноябре 2020 года он сбежал из тюрьмы.

В январе же 2021 года преступник вышел с другом на улицу, чтобы купить Call of Duty. Там они столкнулись с двумя полицейскими. Те спросили мужчин, почему они гуляют по время карантина. Батлер заявил, что не может сидеть взаперти и пошёл за новой Call Of Duty. Полицейские сказали, что проверят данные, а преступник в ответ напал на них. В итоге его задержали.

Батлеру дали ещё 13 месяцев за побег и шесть месяцев за нападение.