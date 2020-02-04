Сбой в Google Photos позволил смотреть чужие видео

В этом компания призналась в очередной системной рассылке для пользователей. Сами сбои произошли с 21 по 25 ноября 2019 года. Виной им стали технические проблемы сервиса Takeout.

В результате пользователи Google Photos могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видеороликам. Фотографии проблема не затронула. Компания утверждает, что уже устранила неисправность — в течение пяти дней после её обнаружения.

Сколько человек могли пострадать при этом, не сообщается. СМИ подсчитали, что сбой коснулся примерно 0,01% пользователей. Но поскольку общее количество людей, использующих сервис, достигает миллиарда, число пострадавших может быть немалым (около 100 тысяч).

Google извинилась и предложила пользователям и удалить предыдущие загрузки, а затем загрузить видео снова.