Сбой в программе сделал электромобили смертельно опасными

Сообщается, что были отозваны около 2 200 электромобилей Polestar 2. Из-за сбоя у машин пропадало электропитание, и произойти это могло даже во время движения. Электромобили могли просто встать на дороге и создать аварийную ситуацию.

Сбой не успел стать причиной реальных аварий, но несколько владельцев Polestar 2 уже столкнулись с ним.

Производство Polestar 2 началось в этом году. Электромобиль пока продаётся лишь в нескольких странах, в том числе в Китае и США.