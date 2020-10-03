Наука и технологии
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Сбой в программе сделал электромобили смертельно опасными
Машины отозвали
Китайско-шведский автомобильный бренд Polestar, который принадлежит Volvo Car Group и Geel, объявил об отзыве электромобилей Polestar 2. Сбой в их программном обеспечении мог приводить к смертельно опасным ситуациям на дороге.
Сообщается, что были отозваны около 2 200 электромобилей Polestar 2. Из-за сбоя у машин пропадало электропитание, и произойти это могло даже во время движения. Электромобили могли просто встать на дороге и создать аварийную ситуацию.
Сбой не успел стать причиной реальных аварий, но несколько владельцев Polestar 2 уже столкнулись с ним.
Производство Polestar 2 началось в этом году. Электромобиль пока продаётся лишь в нескольких странах, в том числе в Китае и США.