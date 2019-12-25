Наука и технологии
Сегодня 17:15
Сбои в сетях авиакомпаний и аэропортов связали с учениями по изоляции рунета
Но власти эту связь отрицают
Уральское информационное агентство «Ура.ру» рассказало о масштабном интернет-сбое, из-за которого была парализована работа нескольких российских авиакомпаний и аэропортов. Этот сбой якобы был связан с учениями по изоляции рунета.
Об этом журналистам сообщил инсайдер в представительстве одной из российских авиакомпаний. Сбой случился сегодня, 25 декабря. Из-за него на какое-то время перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелёта.
Сообщается, что проблемы возникли в Екатеринбурге, Западной Сибири, Уфе, Салехарде, Новом Уренгое и Ростове. Как пишет источник, причиной сбоев стало тестирование системы суверенного интернета.
Журналисты «Ура.ру» направили запрос в Минкомсвязи России. Пресс-секретарь ведомства уже заявил, что в публикации приводятся неверные сведения.
«Это полный бред. В процессе учений аэропорты не отключались», — сказал он.