Сборкой самолётов Airbus займутся гуманоидные роботы

Пока подробностей немного, но известно, что Airbus хочет проверить, сможет ли такой робот помогать людям при сборке новых самолётов.

Walker S2 — это двуногий робот ростом около 176 см. Он умеет общаться с людьми вербально, оснащён полноценными руками и может самостоятельно менять собственную батарею.

Обычные промышленные роботы давно используются на заводах, но гуманоидные модели более «гибкие». Благодаря форме и подвижности они способны выполнять разные задачи и легко работать рядом с людьми без серьёзной переделки цехов.