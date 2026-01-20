Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2026, 15:54
1 мин.

Сборкой самолётов Airbus займутся гуманоидные роботы

В помощь людям. Пока
Airbus рассматривает возможность использования гуманоидных роботов на своих производственных линиях, пишут СМИ. Для этого она даже заключила соглашение с китайской UBTech, разработчиком робота Walker S2.
Пока подробностей немного, но известно, что Airbus хочет проверить, сможет ли такой робот помогать людям при сборке новых самолётов.

Walker S2 — это двуногий робот ростом около 176 см. Он умеет общаться с людьми вербально, оснащён полноценными руками и может самостоятельно менять собственную батарею.

Обычные промышленные роботы давно используются на заводах, но гуманоидные модели более «гибкие». Благодаря форме и подвижности они способны выполнять разные задачи и легко работать рядом с людьми без серьёзной переделки цехов.

