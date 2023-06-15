Сбором солнечной энергии сразу в космосе решили заняться серьезнее

Поправка, которая подавляющим большинством голосов прошла двухпартийное голосование в комитете, включает в себя космическую солнечную энергетику в качестве области интересов. Подчеркивается, что другие страны, такие как Европа, Япония, Китай и Великобритания, уже исследуют эту технологию, а Калифорнийский технологический институт достиг значительного прогресса в беспроводной передаче энергии.

Ранее спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, находящийся на МКС, рассказал, какая главная задача стоит перед ним и его коллегой Сергеем Прокопьевым при очередном выходе в открытый космос.