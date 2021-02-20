Сборщик iPhone покажет первые электромобили с его технологиями

Как сообщило издание Bloomberg, анонс электромобилей намечен на четвёртый квартал 2021 года. Помимо этого, Foxconn может показать электрический автобус на базе собственной платформы.

Надо понимать, что Foxconn — это исполнитель. Кто заказчик данных проектов, пока неизвестно. В октябре сборщик iPhone уже представил своё шасси для электромобилей, а также платформу для ускоренного вывода машин на рынок.

Кроме того, известно, что в 2020 году Foxconn создала совместное предприятие с Fiat Chrysler. Цель его — разработка электрокаров. Ещё у контрактного производителя есть совместное предприятие с китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group.

Напомним, недавно в сети появились слухи, что Apple ведёт переговоры с автопроизводителями о выпуске собственного электромобиля.