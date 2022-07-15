«Сбросить» комнату к «заводским настройкам»: показана работа передовой технологии Apple

Сегодня в 13:13
1 мин.
«Сбросить» комнату к «заводским настройкам»: показана работа передовой технологии AppleЛюбопытная штука в AR
Представитель интернет-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, Shopify Расс Машмейер (Russ Maschmeyer) продемонстрировал, как с помощью технологии Apple можно «сбросить» комнату к «заводским настройкам». AR-программа (AR, дополненная реальность) показывает комнату без мебели через камеру смартфона.
ПО может плавно «стирать» содержимое комнаты на экране iPhone. Машмайер считает, что эта технология однажды может стать полезной для сайтов электронной коммерции, позволяя им показывать покупателям, как новая мебель может выглядеть дома, вне зависимости от старой мебели.
Программа была создана с помощью Apple RoomPlan API, инструмента для разработчиков, который компания представила на WWDC в этом году. Он позволяет iPhone или iPad, оснащённому датчиком LiDAR, сканировать комнату, понимать её геометрию и мебель и создавать 3D-модель.