Сбылась мечта детства: ученые создали веб-шутеры, как у Человека-Паука

Опубликовано 12 октября 2024, 05:151 мин.
Сбылась мечта детства: ученые создали веб-шутеры, как у Человека-ПаукаУниверситет Тафта разрабатывает
Исследователи Университета Тафта создали устройство, которое может стрелять жидким шелковым материалом из иглы, затвердевающим в липкие волокна, достаточно липкие, чтобы с помощью них поднимать объекты. Эта технология черпает вдохновение из натурального шелка, производимого гусеницами, который расщепляется на белки фиброин. Да, как у Человека-Паука.
Прорыв произошел случайно, когда Марко Ло Прести, доцент, занимавшийся исследованиями, заметил образование паутинообразного материала во время очистки стеклянной посуды ацетоном. Сочетая дофамин с раствором шелкового фиброина, исследователи обнаружили, что могут значительно ускорить процесс затвердевания, создавая волокна с замечательной прочностью на разрыв и липкостью.
Устройство может генерировать волокна, которые поднимают объекты в 80 раз тяжелее себя. Ученые успешно продемонстрировали возможности системы, поднимая различные предметы, включая стальной болт. Хотя синтетические волокна все еще менее прочны, чем натуральный паучий шелк, эта технология открывает возможности для применения в медицине, строительстве и других сферах.