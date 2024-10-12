Сбылась мечта детства: ученые создали веб-шутеры, как у Человека-Паука

Устройство может генерировать волокна, которые поднимают объекты в 80 раз тяжелее себя. Ученые успешно продемонстрировали возможности системы, поднимая различные предметы, включая стальной болт. Хотя синтетические волокна все еще менее прочны, чем натуральный паучий шелк, эта технология открывает возможности для применения в медицине, строительстве и других сферах.