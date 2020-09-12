Счастливый брак связали с успехами в бизнесе

Учёные провели эксперимент со 163 парами. Они давали каждому супругу из пары выбор: решить простую головоломку или воспользоваться более неочевидной возможностью, чтобы побороться за хороший приз. Затем исследователи смотрели, как пары принимают решение, и как они при этом общаются.

Как пишет Inc, те супруги, которых поддерживал партнёр, чаще принимали решение побороться за приз. Такой эксперимент проводили повторно, и результаты были аналогичными. Те супруги, которые решили рискнуть, также рассказали учёным, что «чувствуют себя более счастливыми и уверенными, а также наблюдают личностный рост».

Исследователи пришли к выводу, что поддержка мужа или жены может помочь человеку принять более смелое решение, от которого он впоследствии лишь выиграет.