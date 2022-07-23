Считающего искусственный интеллект Google разумным инженера уволили

В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности после того, как он связался с членами правительства по поводу своих опасений и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.

В пятницу представитель Google Брайан Гэбриэл в своем заявлении, направленном по электронной почте в редакцию The Verge, подтвердил факт увольнения, сказав: "Мы желаем Блейку всего хорошего". Компания также заявила: "LaMDA прошла 11 различных проверок, и в начале этого года мы опубликовали научную статью, в которой подробно описали работу по ее ответственному развитию". Google утверждает, что "всесторонне" изучил заявления Лемуана и пришел к выводу, что они "совершенно необоснованны".