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Считающего искусственный интеллект Google разумным инженера уволили"Мы желаем Блейку всего хорошего"
Блейк Лемуан, инженер Google, который публично заявил, что искусственный интеллект LaMDA является разумным, был уволен, согласно информации Big Technology, которое проводило с ним интервью.
В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности после того, как он связался с членами правительства по поводу своих опасений и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.
В пятницу представитель Google Брайан Гэбриэл в своем заявлении, направленном по электронной почте в редакцию The Verge, подтвердил факт увольнения, сказав: "Мы желаем Блейку всего хорошего". Компания также заявила: "LaMDA прошла 11 различных проверок, и в начале этого года мы опубликовали научную статью, в которой подробно описали работу по ее ответственному развитию". Google утверждает, что "всесторонне" изучил заявления Лемуана и пришел к выводу, что они "совершенно необоснованны".