Sci-fi на пастбище: учёные вставили овцам бионические глаза

Как пишет «Би-би-си», отара провела три месяца с бионическими глазами. Учёные имплантировали их хирургическим путём за сетчатку. Цель испытаний на овцах заключалась в том, чтобы увидеть, вызывает ли новое устройство Phoenix 99 какие-либо неблагоприятные реакции. Как утверждают исследователи, животные хорошо переносили бионический глаз. Теперь подана заявка на начало испытаний на людях.