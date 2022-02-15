Sci-fi на пастбище: учёные вставили овцам бионические глаза

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Sci-fi на пастбище: учёные вставили овцам бионические глазаТеперь будут испытывать их на людях
Учёные вживили небольшому стаду овец бионические глаза — они передают изображение с небольшой камеры на солнцезащитных очках на сетчатку глаза.
Как пишет «Би-би-си», отара провела три месяца с бионическими глазами. Учёные имплантировали их хирургическим путём за сетчатку. Цель испытаний на овцах заключалась в том, чтобы увидеть, вызывает ли новое устройство Phoenix 99 какие-либо неблагоприятные реакции. Как утверждают исследователи, животные хорошо переносили бионический глаз. Теперь подана заявка на начало испытаний на людях.
Phoenix 99 передаёт изображение на сетчатку беспроводным путём в виде электрических сигналов. После этого они обрабатываются оптическим нервом и перенаправляются в мозг. Устройство может обходить неисправные клетки сетчатки и задействовать те, которые ещё работают.
Источник: BBC