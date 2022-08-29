«СДЭК» опять допустил утечку данных пользователей

Компания подтвердила утечку. В базе «CDEK.Shopping» находятся данные, собранные в период с 19 апреля по 15 августа. Всего там 19 839 строк, включая имена и пароли пользователей, адреса электронной почты, телефоны, даты рождения, даты создания и обновления профиля. В базе CDEK.MARKET — 100 тысяч строк данных, собранных в период с 27 августа 2018 года по 15 марта 2022-го. Там тоже перечислены имена и фамилии, логины, пароли и e-mail, телефоны, даты создания профиля и последнего входа в него.

В СДЭК проводят проверку из-за утечки. Напомним, в феврале компания тоже допустила слив данных пользователей. В июне они подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей.