Наука и технологии
Сегодня в 11:13
1 мин.

"Сделает Америку непригодной для жизни": в США оценили российские атомные подводные лодки "Борей"

Они могут обрушить 72 ядерные боеголовки, в 10 раз более разрушительные, чем бомба, сброшенная на Хиросиму
Военный обозреватель The National Interest оценил возможности российских атомных подводных лодок “Борей”, сделав акцент на их разрушительную мощность. По его словам, “Борей” способен “разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе”.
"Сделает Америку непригодной для жизни": в США оценили российские атомные подводные лодки "Борей"

Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые США, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, основная цель подводных лодок класса "Борей", по словам обозревателя, “мрачна”: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Он отметил, что каждая из 16 ракет подводной лодки Р-30 "Булава" обычно несет шесть 150-килотонных ядерных боеголовок, предназначенных для разделения на части и поражения отдельных целей. Это означает, что один "Борей" может обрушить семьдесят две ядерные боеголовки, в десять раз более разрушительные, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 9 тыс км от места запуска.

Для защиты от вражеских кораблей и подводных лодок "Борей" также имеет восемь 533-миллиметровых торпедных аппаратов и шесть пусковых установок противодействия в носовой части. На случай, если дела пойдут совсем плохо для относительно небольшого экипажа из 107 человек, на “Борее” имеется спасательная капсула.

Новости партнеров
Новости партнеров