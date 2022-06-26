"Сделает Америку непригодной для жизни": в США оценили российские атомные подводные лодки "Борей"

Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые США, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, основная цель подводных лодок класса "Борей", по словам обозревателя, “мрачна”: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Он отметил, что каждая из 16 ракет подводной лодки Р-30 "Булава" обычно несет шесть 150-килотонных ядерных боеголовок, предназначенных для разделения на части и поражения отдельных целей. Это означает, что один "Борей" может обрушить семьдесят две ядерные боеголовки, в десять раз более разрушительные, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 9 тыс км от места запуска.

Для защиты от вражеских кораблей и подводных лодок "Борей" также имеет восемь 533-миллиметровых торпедных аппаратов и шесть пусковых установок противодействия в носовой части. На случай, если дела пойдут совсем плохо для относительно небольшого экипажа из 107 человек, на “Борее” имеется спасательная капсула.