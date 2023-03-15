Сделали "невозможное": доказана сверхпроводимость при комнатной температуре

В сверхпроводниках (что следует из их названия) электроны могут свободно течь с нулевым сопротивлением, что теоретически может обеспечить значительные преимущества в энергетических сетях, электромобилях и квантовых компьютерах. Однако сверхпроводимость работает только при температурах, близких к абсолютному нулю.

Хоть и было обнаружено, что некоторые материалы все-таки могут работать как сверхпроводники при более высоких температурах, однако лишь в условиях очень высокого давления.

А вот ученые из Университета Рочестера утверждают, что им удалось создать материал, который работает как сверхпроводник при комнатной температуре и относительно низком давлении. Материал представляет собой легированный азотом гидрид лютеция, и он демонстрирует сверхпроводимость при температуре 20,9 °C и давлении находящимся в диапазоне, используемом в некоторых производственных технологиях.

Но стоит понимать, что это исследование еще требует большой работы, и не в последнюю очередь - проверки и воспроизведения результатов независимыми учеными.