Сделан «ключевой шаг» к возвращению додо спустя 300 лет

По словам CEO компании Бена Ламма, первые особи могут появиться через 5−7 лет, а цель — создать тысячи птиц с достаточным генетическим разнообразием для возвращения в дикую природу на Маврикии. Компания сотрудничает с природоохранными организациями для выбора безопасных мест без хищников.

Додо вымерли в XVII веке из-за охоты людей и инвазивных видов, таких как крысы и свиньи, уничтожавших яйца. Сейчас эти птицы стали символом вымирания, но Colossal надеется вернуть их на прежние территории с помощью CRISPR.

Некоторые эксперты выражают сомнения. Они отмечают, что генетически модифицированные птицы могут отличаться от настоящих додо и что возвращение их в экосистему может иметь непредсказуемые последствия. Биологи также предупреждают о «моральной опасности» де-вымирания — оно может отвлекать внимание от сохранения реально существующих видов и среды их обитания.