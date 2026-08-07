Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигать

Опубликовано 07 августа 2026, 08:221 мин.
Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигатьИнновации
Samsung работает над новой функцией для приложения Samsung Notes. Она позволит владельцам стилуса S Pen легко перемещать рукописный текст по странице.
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Сейчас, если написать заметку от руки, чтобы изменить её местоположение, нужно всё переписывать заново. Новая функция, которую обнаружили в тестовой версии приложения, решит эту проблему. Достаточно будет нажать и подержать стилус на написанном тексте, а затем перетащить его в другое место.
Однако есть нюанс. Заметки, созданные в обновлённой версии, не будут открываться для редактирования на старых версиях приложения. Их можно будет только просматривать или они вовсе не откроются.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный