Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2026, 08:22
1 мин.

Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигать

Инновации
Samsung работает над новой функцией для приложения Samsung Notes. Она позволит владельцам стилуса S Pen легко перемещать рукописный текст по странице.
Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигать

© Samsung

Сейчас, если написать заметку от руки, чтобы изменить её местоположение, нужно всё переписывать заново. Новая функция, которую обнаружили в тестовой версии приложения, решит эту проблему. Достаточно будет нажать и подержать стилус на написанном тексте, а затем перетащить его в другое место.

Однако есть нюанс. Заметки, созданные в обновлённой версии, не будут открываться для редактирования на старых версиях приложения. Их можно будет только просматривать или они вовсе не откроются.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
,
#стилус
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Сделанную стилусом Samsung подпись в Notes разрешат передвигать