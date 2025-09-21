«Сделано в России»: компания «Октава ДМ» получила сертификат

Документ подтверждает, что студийные и концертные микрофоны, компьютерные гарнитуры, промышленные микрофоны и комплексы для записи речи произведены в России и соответствуют национальным стандартам качества.

Генеральный директор компании Любовь Стальнова говорит, что рынок беспроводной микрофонной техники растет в среднем на 7,8% в год и к 2029 году может достичь почти 2,9 миллиарда долларов. Компания ориентируется на разработку цифровых аудиоустройств ради технологической независимости России.