«Сделано в России»: компания «Октава ДМ» получила сертификат

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:401 мин.
«Сделано в России»: компания «Октава ДМ» получила сертификатМикрофоны и не только
Тульская «Октава Дизайн и Маркетинг», производитель электроакустической продукции и технологический партнер Ростеха, получила сертификат программы «Сделано в России» от Российского экспортного центра.
Документ подтверждает, что студийные и концертные микрофоны, компьютерные гарнитуры, промышленные микрофоны и комплексы для записи речи произведены в России и соответствуют национальным стандартам качества.
Генеральный директор компании Любовь Стальнова говорит, что рынок беспроводной микрофонной техники растет в среднем на 7,8% в год и к 2029 году может достичь почти 2,9 миллиарда долларов. Компания ориентируется на разработку цифровых аудиоустройств ради технологической независимости России.