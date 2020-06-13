Сделаны фото ближайших к Солнцу звёзд

New Horizons запустили в космос ещё в 2006 году. Именно она первой исследовала вблизи карликовую планету Плутон. Сейчас станция двигается к границам Солнечной системы.

В начале этого года учёные начали проект Parallax Program, цель которого — продемонстрировать метод параллаксов. Так называют способ определения расстояния до звёзд с помощью измерения угла видимого их смещения. При помощи этого метода и межпланетной станции учёные хотели уточнить расстояние до двух ближайших к Солнцу звёзд.

На полученных анимациях видно, как сильно смещается положение этих небесных объектов на сфере, если изменить точку наблюдения — с Земли на New Horizons. Это доказывает, что звёзды находятся очень близко к Солнцу — остальные более далёкие кажутся вовсе неподвижными.