Сделаны самые детальные снимки глубокого космоса

Астрономы использовали сеть из более чем 70 тысяч радиотелескопов под названием Low Frequency Array (LOFAR). Она собирала изображения в течение десяти лет. Эти снимки позволили учёным заглянуть туда, где они ничего бы не увидели с помощью оптического телескопа.

«Области космоса, которые кажутся нам тёмными, на самом деле яркие в радиодиапазоне, что позволяет астрономам заглядывать в регионы звездообразования или в самое сердце галактик», — пояснили исследователи.

Новые снимки демонстрируют наиболее детальный вид далёких галактик и сверхмассивных чёрных дыр. На одном из изображений, например, запечатлена сверхмассивная чёрная дыра Hercules A, выбрасывающая струи плазмы.