Опубликовано 13 июля 2025, 09:451 мин.
Сделка OpenAI с Windsurf сорвана — глава Windsurf переходит в GoogleУтечка мозгов
OpenAI отказалась от покупки стартапа Windsurf. Вместо этого Google нанимает генерального директора Windsurf Варуна Мохана, сооснователя Дугласа Чена и часть команды разработчиков в свой подразделение DeepMind.
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Мохан и команда будут работать над проектом Gemini, связанным с искусственным интеллектом и программированием ИИ-агентов. Google не получит контроль над Windsurf и не станет её владельцем, но получит лицензию на часть технологий компании.
Сейчас исполнительным директором Windsurf назначен Джефф Ванг, а новым президентом — Грэм Морено, вице-президент по глобальным продажам.
Сумма сделки с Google не разглашается. Ранее сообщалось, что OpenAI планировала купить Windsurf за 3 миллиарда долларов.