Мохан и команда будут работать над проектом Gemini, связанным с искусственным интеллектом и программированием ИИ-агентов. Google не получит контроль над Windsurf и не станет её владельцем, но получит лицензию на часть технологий компании.

Сейчас исполнительным директором Windsurf назначен Джефф Ванг, а новым президентом — Грэм Морено, вице-президент по глобальным продажам.

Сумма сделки с Google не разглашается. Ранее сообщалось, что OpenAI планировала купить Windsurf за 3 миллиарда долларов.