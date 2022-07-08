Сделка «под серьёзной угрозой срыва»: Илон Маск почти решил не покупать крупную соцсеть

Об этом журналистам рассказали три человека, знакомые с этим вопросом. Дело в том, что представители Маска пришли к выводу, что данные Twitter о фальшивых аккаунтах не поддаются проверке. По словам одного из источников, команда предпринимателя прекратила участие в некоторых обсуждениях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов.

Отмечается, что представители Маска считают, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

The Washington Post пишет, что поддельные аккаунты — не единственная причина, по которой предприниматель может попытаться уклониться от сделки. Цена акций Twitter резко упала с момента его объявления о покупке в апреле, что создаёт впечатление, что он может переплатить за соцсеть.