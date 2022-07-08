Сделка «под серьёзной угрозой срыва»: Илон Маск почти решил не покупать крупную соцсеть

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Сделка «под серьёзной угрозой срыва»: Илон Маск почти решил не покупать крупную соцсетьTwitter
Газета The Washington Post сообщила, что сделка Илона Маска по покупке Twitter под серьёзной угрозой срыва.
Об этом журналистам рассказали три человека, знакомые с этим вопросом. Дело в том, что представители Маска пришли к выводу, что данные Twitter о фальшивых аккаунтах не поддаются проверке. По словам одного из источников, команда предпринимателя прекратила участие в некоторых обсуждениях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов.
Отмечается, что представители Маска считают, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.
The Washington Post пишет, что поддельные аккаунты — не единственная причина, по которой предприниматель может попытаться уклониться от сделки. Цена акций Twitter резко упала с момента его объявления о покупке в апреле, что создаёт впечатление, что он может переплатить за соцсеть.