Сделка века под угрозой: Microsoft запретят покупать Activision Blizzard

В судебной жалобе утверждается, что сделка, которая должна сделать Microsoft третьим по величине издателем видеоигр в мире, даст компании «как средства, так и мотив для нанесения ущерба конкуренции». Это всё в конечном счёте может негативно повлиять на стоимость игр, а также на их качество.

Microsoft с этим не согласна. Генеральный директор Activision Бобби Котик говорит, что иск FTC может звучать «тревожно», но он по-прежнему уверен, что сделка будет закрыта. «Утверждение о том, что эта сделка является антиконкурентной, не соответствует фактам, и мы верим, что выиграем», — сказал он.