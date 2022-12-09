Сделка века под угрозой: Microsoft запретят покупать Activision Blizzard

Сделка века под угрозой: Microsoft запретят покупать Activision BlizzardСделку сочли актиконкурентной
Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд, чтобы заблокировать приобретение Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Сделка должна была стать одной из крупнейших в истории технологической индустрии.
Фото: Unsplash
В судебной жалобе утверждается, что сделка, которая должна сделать Microsoft третьим по величине издателем видеоигр в мире, даст компании «как средства, так и мотив для нанесения ущерба конкуренции». Это всё в конечном счёте может негативно повлиять на стоимость игр, а также на их качество.
Microsoft с этим не согласна. Генеральный директор Activision Бобби Котик говорит, что иск FTC может звучать «тревожно», но он по-прежнему уверен, что сделка будет закрыта. «Утверждение о том, что эта сделка является антиконкурентной, не соответствует фактам, и мы верим, что выиграем», — сказал он.