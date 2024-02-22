СДВГ оказалось эволюционным преимуществом, а не проблемой

Исследования, посвященные изучению наследственности СДВГ, заставили ученых задуматься о том, не могли ли его базовые черты, присутствовавшие на протяжении многих поколений, служить какой-то цели. Это исследование привело их к кочевому племени ариалов в Кении.

Ученые сравнили ариалов, которые продолжали вести кочевой образ жизни, с теми, кто перешел к оседлому сельскому хозяйству. Обе группы несли уникальный ген, связанный с СДВГ, DRD4/7R. Однако его действие кардинально отличалось.

У оседлых детей этот ген был связан с плохим здоровьем и трудностями в учебе, что отражает проблемы СДВГ, возникающие в современной структурированной среде. Однако у детей кочевников тот же ген коррелировал с силой и лучшим питанием.

Это привело к интересной гипотезе: могут ли черты СДВГ сделать некоторых людей прирожденными «исследователями», полезными для кочевых племен? Эта неугомонность в контексте поиска пищи могла быть преимуществом.

Исследователи разработали игру «сбор ягод», зеркально отражающую дилемму «исследовать — добывать». Участники с более высокими показателями СДВГ чаще меняли ягодные кусты, в итоге собрав больше ягод. По сути, они вели себя более оптимально.

Это исследование не умаляет проблем СДВГ, с которыми сталкивается современное общество. Однако оно предлагает уникальный взгляд на его возможные эволюционные корни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.