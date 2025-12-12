Сеченовский университет и их китайские коллеги объединились для борьбы с раком

Вместе они будут применять передовые методы клеточной терапии и генетические технологии, чтобы разрабатывать персонализированные противоопухолевые препараты. Лечение смогут подбирать индивидуально под особенности болезни каждого пациента.

В рамках партнёрства также запланированы совместные испытания нового препарата от рака и образовательные программы для студентов двух стран.

Это не первый успешный проект университета с китайскими коллегами. Ранее в этом году на форуме в Харбине была представлена созданная в Сеченовском университете цифровая система «Электронный ассистент стоматолога».