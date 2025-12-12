Сеченовский университет и их китайские коллеги объединились для борьбы с раком

Опубликовано 12 декабря 2025, 21:401 мин.
Сеченовский университет и их китайские коллеги объединились для борьбы с ракомЧто будут делать
Российские и китайские врачи начинают совместную работу над созданием современных лекарств от рака. Учёные Сеченовского университета (МГМУ) и специалисты клиник из Шанхая договорились о сотрудничестве, пишет ТАСС.
Вместе они будут применять передовые методы клеточной терапии и генетические технологии, чтобы разрабатывать персонализированные противоопухолевые препараты. Лечение смогут подбирать индивидуально под особенности болезни каждого пациента.
В рамках партнёрства также запланированы совместные испытания нового препарата от рака и образовательные программы для студентов двух стран.
Это не первый успешный проект университета с китайскими коллегами. Ранее в этом году на форуме в Харбине была представлена созданная в Сеченовском университете цифровая система «Электронный ассистент стоматолога».