Съедал и кости, и зубы: описан предок тасманийского тигра

Новые предки, обнаруженные в зоне Риверсли, относятся к эпохе позднего олигоцена, около 24 миллионов лет назад. Три вида — B. timfaulkneri, Nimbacinus peterbridgei и Ngamalacinus nigelmarveni — были меньше современных тилацинов, но демонстрировали замечательные «зубные приспособления» для поедания твердой добычи.

Ведущий исследователь Тимоти Черчилль из University of New South Wales подчеркнул важность исследования для опровержения прежних представлений о древних хищниках Австралии. «Ископаемые останки этих сумчатых хищников меняют наше представление о доисторических экосистемах», — сказал Черчилль.

Среди окаменелостей N. peterbridgei оказывается ближайшим родственником тасманского тигра, что позволяет предположить, что он может быть самым древним прямым предком. Тилацин, крупнейшее плотоядное сумчатое своего времени, вымер в начале XX века.