Сегодня Стиву Джобсу могло бы исполниться 68 лет

Джобс основал Apple вместе со Стивом Возняком в 1976 году. Вместе они выпустили Apple-1, который произвёл революцию в персональных компьютерах. Джобс был уволен из Apple в 1985 году и основал NeXT. Однако без соучредителя у компании дела пошли плохо. Apple купила NeXT в 1997 году, чтобы вернуть Джобса.

В результате Стив руководил выпуском самых популярных устройств Apple, и его страсть и стремление к совершенству продолжают формировать облик компании даже сегодня.