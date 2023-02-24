Сегодня Стиву Джобсу могло бы исполниться 68 лет

15:35, 24 февраля 2023
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Сегодня Стиву Джобсу могло бы исполниться 68 летОн во многом определил облик Apple
Соучредитель и бывший генеральный директор Apple Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года. Скончался он в 2011 году в возрасте 56 лет. Сегодня Стиву могло бы исполниться бы 68 лет.
Фото: Flickr
Джобс основал Apple вместе со Стивом Возняком в 1976 году. Вместе они выпустили Apple-1, который произвёл революцию в персональных компьютерах. Джобс был уволен из Apple в 1985 году и основал NeXT. Однако без соучредителя у компании дела пошли плохо. Apple купила NeXT в 1997 году, чтобы вернуть Джобса.
В результате Стив руководил выпуском самых популярных устройств Apple, и его страсть и стремление к совершенству продолжают формировать облик компании даже сегодня.