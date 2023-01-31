Секонд-хенд в интернете: на Яндекс Маркете теперь можно продать свою старую одежду

Яндекс стала партнёром платформы Cloudset по выкупу женской и мужской одежды. Пока услуга доступна только в Москве, однако скоро появится и в других городах.

Чтобы продать свою одежду, нужно заполнить заявку на сайте. Потребуется указать бренд, состояние и примерную стоимость вещи, а также загрузить фотографии. Площадка принимает товары Hugo Boss, Max Mara, H&M, Zara, Uniqlo и других брендов. Сдать можно только чистые вещи без видимых следов носки и дефектов.

Пользователь может либо сам привезти товар в Cloudset, либо бесплатно передать его через курьера. Деньги он получит сразу после покупки вещи кем-то.