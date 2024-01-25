Секретные проекты Пентагона перестанут быть настолько «секретными»

Пентагон уже давно придерживается политики засекречивания большей части информации о своих военных космических программах. Это связано с тем, что космос считается критически важной областью национальной безопасности, и военные хотят сохранить свои возможности в тайне от потенциальных противников. Однако такая политика также затрудняет сотрудничество военных с союзниками и партнерами, а также с коммерческой космической отраслью.

Новая политика, подписанная заместителем министра обороны Кэтлин Хикс в конце 2023 года, позволит Пентагону снизить уровень секретности некоторых секретных военных космических программ. Это означает, что информация об этих программах будет менее тщательно охраняться, и военным будет проще делиться ею с другими.

Пентагон вносит эти изменения по нескольким причинам. Во-первых, ведомство считает, что сможет быть более гибким и адаптируемым, если не будет так сосредоточено на классификации. Во-вторых, Пентагон считает, что сможет эффективнее сдерживать противников, если будет более открыто рассказывать о своих возможностях. В-третьих, Пентагон считает, что сможет быть более эффективным, если будет иметь возможность обмениваться информацией со своими союзниками и партнерами.