Инсайдеры сообщают, что этот прорыв может расширить границы искусственного интеллекта общего назначения (ИИО), превзойдя возможности человеческого мышления. Хотя точные данные о разработке не раскрываются, более 700 сотрудников пригрозили ранее уволиться в знак солидарности с отстраненным от должности генеральным директором Сэмом Альтманом, который, как утверждается, возглавлял проект Q*.

Восстановление Альтмана в должности произошло на фоне этого разоблачения, подняв вопросы об этических последствиях и потенциальных угрозах, которые представляют собой сверхразумные машины.

После возвращения Альтмана под новый контроль совета директоров будущее Q* и его роль в формировании судьбы ИИ повисают на волоске, оставляя критиков в тревоге по поводу надвигающегося «ИИ-апокалипсиса».