Секретный американский беспилотник попадёт в руки России и Китая

Для этих стран, «друзей Ирана», особенный интерес представляют имеющиеся на борту американского беспилотного аппарата системы, сообщает издание The Drive. RQ-4 Global Hawk журналисты называют самой совершенной беспилотной системой, а ВВС США эксплуатировали её в секретном режиме. До недавнего времени.

Беспилотник сбили вчера, 20 июня, в районе Ормузского пролива при помощи иранской ракеты. США падение аппарата подтвердили.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может развивать скорость до 800 км/ч на высоте до 19,8 тысячи метров. Находиться в полёте он способен до 36 часов. Те самые «интересные» бортовые системы беспилотника включают в себя сенсоры высокой чёткости, технологии радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.