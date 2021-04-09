Секретный американский космоплан проверил микроволновый излучатель на орбите

Публикацию об этом опыте нашло издание Space.com на рецензируемом научном портале IEEE Xplore. Авторами статьи выступили сотрудники исследовательских лабораторий ВВС (AFRL), флота (NRL), Министерства энергетики (SNL) США, компании Raytheon и Киотского университета. В публикации также есть информация о программе Дополнительных демонстраций и исследований космической солнечной энергии (SSPIDR). Соответствующий эксперимент уже проводят на борту X-37B.

Устройство под названием PRAM-FX представляет собой квадратную плитку, на одной стороне которой размещён массив фотопреобразователей, а на другой — фазированная антенная решетка. Последняя может генерировать направленный микроволновый луч. Учёные хотели оценить эффективность преобразования солнечного света в фокусированное радиоизлучение.

Предварительные результаты говорят о том, что лишь 8% энергии солнечного света переводится в радиолуч. Это, впрочем, можно улучшить.