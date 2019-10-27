Секретный американский космоплан установил новый рекорд

Космоплан приземлился в воскресенье на космодром на мысе Канаверал в штате Флорида. Данная миссия стала пятой для секретного американского аппарата. Он пробыл на земной орбите 780 дней. Это оказалось рекордным для космоплана сроком. Предыдущий рекорд насчитывал 718 дней. В шестой раз экспериментальный аппарат отправится в космос в 2020 году.

X-37B начала создавать корпорация Boeing ещё в 1999 году. В 2004 программу засекретили и передали в ведение ВВС. Известно, что космоплан имеет взлётную массу около 5 тонн, в длину достигает 8,9 м, а в высоту — 2,9 м.

Считается, что аппарат может служить для разведки и доставлять небольшие грузы в космос. Некоторые эксперты полагают, что космоплан сможет даже выводить из строя вражеские спутники и наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты.