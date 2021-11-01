Секретный китайский истребитель шестого поколения засняли

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Секретный китайский истребитель шестого поколения заснялиОпубликован спутниковый снимок
В сети опубликовали фотографию, на которой запечатлён, возможно, прототип истребителя шестого поколения КНР. Внешне самолёт похож на американский Next Generation Air Dominance (NGAD) и концепт X-44 MANTA.
Над новым истребителем в Китае работает корпорация Chengdu Aircraft Corporation. Именно эта компания создала и истребитель пятого поколения для страны.
Снимок, на который попал потенциальный самолёт, является спутниковым. На нём запечатлён испытательный аэродром Chengdu Aircraft Corporation, расположенный рядом с заводом корпорации в Чэнду.
На фото видны самолёты J-20 и J-10, несколько дронов и один необычный летательный аппарат. Конечно, подтверждений тому, что это прототип истребителя шестого поколения, нет, но это одно из наиболее вероятных объяснений.
Что интересно, у самолёта бесхвостая компоновка. Что-то похожее разрабатывают американцы по программе Next Generation Air Dominance.
Источник: Naked Science