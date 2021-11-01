Секретный китайский истребитель шестого поколения засняли

Над новым истребителем в Китае работает корпорация Chengdu Aircraft Corporation. Именно эта компания создала и истребитель пятого поколения для страны.

Снимок, на который попал потенциальный самолёт, является спутниковым. На нём запечатлён испытательный аэродром Chengdu Aircraft Corporation, расположенный рядом с заводом корпорации в Чэнду.