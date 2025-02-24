Секретный космический самолет X-37B поделился фотографией Земли

Одной из подтвержденных целей этой миссии является испытание аэроторможения — метода, который использует атмосферу Земли для изменения орбиты с минимальными затратами топлива.

Хотя новая фотография не раскрывает много информации о деятельности X-37B, она позволяет увидеть космический корабль в действии.