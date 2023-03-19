Секс-куклы оказались полезны для психики

Исследование было проведено с участием 158 владельцев секс-кукол и 135 человек, у которых таких вещей нет. Участники ответили на ряд вопросов о своих мотивах покупки секс-куклы, сексуальных фантазиях и отношении к женщинам. Также они прошли тесты на склонность к сексуальной агрессии, стиль привязанности и черты личности тёмной триады.

Оказалось, что основной причиной покупки секс-куклы была неудовлетворённость своей сексуальной жизнью. Владельцы таких предметов чаще считали женщин загадочными и рассматривали их как объект для удовлетворения своих потребностей. Однако они реже демонстрировали агрессивное или насильственное поведение в отношении других людей. У них также была ниже самооценка.

Учёные полагают, что результаты исследования опровергают стереотип о том, что владельцы секс-кукол более опасны для общества.