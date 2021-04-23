Секс-кукла на видео говорит, что таким как она категорически неприятно родиться в таком месте, как Земля. Робот сообщает, что не понимает, как человечество сможет выжить как вид. Кукла заявила, что люди сами уничтожают себя и мир вокруг, и сейчас на Земле осталось вымирающее поколение. Робот в заключении отметил, что люди сами несут ответственность за свои поступки, и пора бы повзрослеть и перестать водиться с воображаемыми друзьями.

Видео создан человек под ником Brick Dollbanger. Похоже, он использовал кастомизированную модель робота Nova. Этот робот по умолчанию запрограммирован говорить людям приятные вещи. Но его, очевидно, взломали и заставили произнести пугающую речь.