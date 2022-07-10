Секс стал причиной смерти в болоте сотни лягушек 45 млн лет назад

"Насколько мы можем судить, ископаемые лягушки были здоровы, когда умерли, и на костях нет никаких признаков хищников или падальщиков - нет также никаких доказательств того, что их смыло во время наводнения или они умерли из-за пересыхания болота", - говорит палеонтолог Дэниел Фальк из Университетского колледжа Корка в Ирландии.

Из Гейзельталя было извлечено более 50 000 окаменелостей, включая мелких млекопитающих, летучих мышей, птиц, крокодилов, рептилий и рыб. И, конечно же, там были лягушки. Много лягушек. Это проблема - потому что слой, в котором были найдены лягушки, представлял собой болотистый субтропический лес в среднем эоцене, чуть менее 50 миллионов лет назад, при этом этот вид лягушек в это месте не должен был жить.

Они живут на суше, возвращаясь в воду только в брачный сезон. Это может быть довольно опасным занятием для лягушек - по крайней мере, для самок, которые могут буквально задохнуться от внимания поклонников, "так как они часто оказываются под водой в компании одного или нескольких самцов", - говорит палеонтолог Мария Макнамара из Университетского колледжа Корка.

"Путем исключения единственное объяснение, которое имеет смысл, - это то, что они погибли во время спаривания", заявили ученые.