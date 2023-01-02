Секундомер смартфона помог физикам точно измерить в домашних условиях ускорение свободного падения

Вычислить постоянную свободного падения в принципе можно, просто зная школьную формулу. Нужно лишь измерить координаты и время начала и конца падения тела. Однако измерение времени тут не такая уж простая задача. Если включать и выключать секундомер вручную, точность потеряется.

Поэтому физики предложили использовать «Акустический секундомер». Эта опция есть у приложения для доступа к датчикам смартфона phyphox. Секундомер начинает работать в тот момент, когда к микрофону устройства поступает достаточно громкий звук. Такой же сигнал и останавливает секундомер.

Учёные помещали стальной шарик на конец тонкой полоски из дерева, которая выступала за краем стола. Если аккуратно ударить по полоске металлической линейкой, можно одновременно отправить шарик в свободное падение и издать достаточно громкий звук. Звук падения шарика на пол остановит секундомер.