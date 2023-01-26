Сельская жизнь оказалась вредна для сердца

Учёные оценили частоту случаев сердечной недостаточности среди сельских и городских жителей в 12 штатах. Оказалось, что у жителей сёл риск был выше на 19%. Среди сельских чернокожих мужчин риск сердечной недостаточности оказался на 34% выше, чем среди городских чернокожих мужчин. У чернокожих женщин риск был выше на 18%, а у белых женщин — на 22%.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с неравным доступом к медицинскому обслуживанию и нехваткой продуктовых магазинов со здоровыми продуктами.