Наука и технологии
17:31, 26 января 2023
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Сельская жизнь оказалась вредна для сердца

По крайней мере в США

Учёные из Университета Вандербильта обнаружили, что у жителей сельской местности США выше риск развития сердечной недостаточности, чем у городских.

Сельская жизнь оказалась вредна для сердца

Фото: Unsplash

Учёные оценили частоту случаев сердечной недостаточности среди сельских и городских жителей в 12 штатах. Оказалось, что у жителей сёл риск был выше на 19%. Среди сельских чернокожих мужчин риск сердечной недостаточности оказался на 34% выше, чем среди городских чернокожих мужчин. У чернокожих женщин риск был выше на 18%, а у белых женщин — на 22%.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с неравным доступом к медицинскому обслуживанию и нехваткой продуктовых магазинов со здоровыми продуктами.

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