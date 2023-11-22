Сэм Альтман вернулся в OpenAI на фоне хаоса среди инвесторов и совета директоров

Внезапный уход Альтмана в пятницу вызвал хаотичные действия в совете директоров, вплоть до трехразовой смены гендиректора. Первоначально совет директоров некоммерческой организации твердо стоял на своем, что привело к «восстанию» среди сотрудников OpenAI, которые пригрозили перейти в Microsoft вместе с Альтманом и соучредителем Грегом Брокманом, если совет директоров не уйдет в отставку и не вернет Альтмана.

Решение совета директоров о смещении Альтмана было непрозрачным, и даже под угрозой судебных исков они не предоставили никаких внятных объяснений. В воскресенье один из членов совета директоров, Илья Суцкевер, перешел на сторону Альтмана, оставив трех членов совета уязвимыми перед лицом «сейсмических» изменений в руководстве компании.