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Семь лучших подарков для фанатов Minecraft

На случай, если вы не знаете, чем порадовать друга
Если впереди день рождения, а вы ещё не решили, чем удивить поклонника видеоигры Minecraft, то вот несколько вариантов от экспертов BBC Science Focus Magazine.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft

Авторы BBC Science Focus Magazine подготовили подборку лучших подарков для любителей Minecraft. В неё вошли семь вещей, которые точно понравятся каждому фанату этой игры.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Бутылка для воды. Эта необычная бутылка выполнена в форме факела из Minecraft. Длина её составляет 26,5 см, а вмещает она около 650 мл жидкости. К тому же в ней отсутствует бисфенол-А - химическое вещество, которое нередко добавляется в товары вроде контейнеров для еды, бутылок и пр.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Светильник. Вы можете собрать его самостоятельно. Для этого у вас есть 16 блоков, в том числе золото, алмазная руда и пр. Причём сделать этот светильник можно какой угодно формы.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Ежегодник Minecraft за 2022 год. Это яркое, красочное и хорошо оформленное руководство, благодаря которому любители Minecraft смогут лучше погрузиться в эту игру. В нём можно найти испытания на выживание и идеи для игры.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Настольная игра Minecraft. Поможет развить навыки строительства в реальном мире. Участвовать в игре могут два-четыре человека (рекомендуемый возраст - 10+ лет). Главная задача здесь - собрать редкие блоки и построить различные структуры.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Игра Minecraft для Nintendo Switch. В этой игре вам будут доступны неограниченные ресурсы для строительства и возможность открытия новых земель. Кроме того, здесь есть Super Mario Mash-Up.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Картина. Габариты этой картины - 30 x 40 см, идёт она при этом сразу же с рамкой. Такой подарок понравится поклонникам Minecraft всех возрастов.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
  1. Набор Lego Minecraft. В набор входят 834 детали. Вы можете собрать шахту, железную дорогу, огород и др. Также вы найдёте в этом наборе три блока TNT, два сундука и четыре элемента из золотой руды.
Семь лучших подарков для фанатов Minecraft
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