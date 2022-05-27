Семь лучших подарков для фанатов Minecraft

Авторы BBC Science Focus Magazine подготовили подборку лучших подарков для любителей Minecraft. В неё вошли семь вещей, которые точно понравятся каждому фанату этой игры.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.