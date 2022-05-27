Семь лучших подарков для фанатов Minecraft

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Семь лучших подарков для фанатов MinecraftНа случай, если вы не знаете, чем порадовать друга
Если впереди день рождения, а вы ещё не решили, чем удивить поклонника видеоигры Minecraft, то вот несколько вариантов от экспертов BBC Science Focus Magazine.
Авторы BBC Science Focus Magazine подготовили подборку лучших подарков для любителей Minecraft. В неё вошли семь вещей, которые точно понравятся каждому фанату этой игры.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Бутылка для воды. Эта необычная бутылка выполнена в форме факела из Minecraft. Длина её составляет 26,5 см, а вмещает она около 650 мл жидкости. К тому же в ней отсутствует бисфенол-А - химическое вещество, которое нередко добавляется в товары вроде контейнеров для еды, бутылок и пр.
- Светильник. Вы можете собрать его самостоятельно. Для этого у вас есть 16 блоков, в том числе золото, алмазная руда и пр. Причём сделать этот светильник можно какой угодно формы.
- Ежегодник Minecraft за 2022 год. Это яркое, красочное и хорошо оформленное руководство, благодаря которому любители Minecraft смогут лучше погрузиться в эту игру. В нём можно найти испытания на выживание и идеи для игры.
- Настольная игра Minecraft. Поможет развить навыки строительства в реальном мире. Участвовать в игре могут два-четыре человека (рекомендуемый возраст - 10+ лет). Главная задача здесь - собрать редкие блоки и построить различные структуры.
- Игра Minecraft для Nintendo Switch. В этой игре вам будут доступны неограниченные ресурсы для строительства и возможность открытия новых земель. Кроме того, здесь есть Super Mario Mash-Up.
- Картина. Габариты этой картины - 30 x 40 см, идёт она при этом сразу же с рамкой. Такой подарок понравится поклонникам Minecraft всех возрастов.
- Набор Lego Minecraft. В набор входят 834 детали. Вы можете собрать шахту, железную дорогу, огород и др. Также вы найдёте в этом наборе три блока TNT, два сундука и четыре элемента из золотой руды.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: