Семь пятниц на неделе OpenAI: с Сэмом Альтманом ведут переговоры о возвращении

Поспешное обсуждение с Альтманом возможности возвращения говорит о том, что OpenAI находится в состоянии беспорядка после его ухода, что лишь усиливает неопределенность иновационного инструмента - ChatGPT.

На фоне слухов о том, что Альтман и Брокман создают новое предприятие, гигант в области исследований ИИ сталкивается с неопределенным будущим, теряя ключевые фигуры. По имеющимся сведениям, в совете директоров, возглавляемом Ильей Суцкевером, произошел раскол, что свидетельствует о борьбе за власть между «исследовательской» и «продуктовой» фракциями.

В то время как OpenAI стоит на краю пропасти, потенциальное возвращение Альтмана добавляет еще один слой к драме с высокими ставками, оставляя сообщество ИИ и инвесторов в напряжении.